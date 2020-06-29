無人咖啡廳不是夢，聖約翰科技大學與企業合作研發出獨特「機器手臂」，咖啡廳從點餐到飲品上桌，全都由機器手臂一氣呵成，目前正申請專利，聖約翰科大校長艾和昌表示，「我們把黑手漂白了」，計畫整合機械、電機及網路，讓學生貼近工業4.0領域，顛覆黑手刻板印象。

聖約翰科技大學日前舉行期中成果發表會暨啟用儀式，現場除發表「機器手臂咖啡點餐系統」、3D列印「自動落杯架」和「機器手臂夾具」，無人咖啡廳機器手臂可一氣呵成完成所有製作，校友、貴賓都給予學生們高度評價與肯定。

聖約翰科大艾和昌校長表示，學校致力於幫助學生縮短專業能力養成的時間，讓所學貼近產業需求，為學生打造更具競爭力的優質就學環境，特別感謝校友企業對母校的支持，讓學弟妹收穫良多。

「我們把黑手漂白了！」世紀貿易鄭世維總經理說，工科學生進入工廠不在少數，工廠裡大部分是不討喜的黑手工作。而這次的產學合作計畫整合機械、電機及網路，讓學生同時具備硬體、軟體及網路三大架構的專業技術及實務經驗，並接近工業4.0領域，有機會漂白黑手的刻板印象。

視達智能盧業興總經理則指出，這是該公司所建置的第8座咖啡店，因機器手臂產業已趨成熟與飽和，如何從其他套件的研發進入市場很重要。

(中時 )