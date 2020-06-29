根據產經新聞今（2020）年6月19日報導，滋賀醫科大學的名譽教授西山勝夫等人19日發表了新的公文，記錄了二戰在當時中華民國東北進行細菌戰研究的舊日本「關東軍防疫給水部」（即731部隊）的人數和撤退路線等，在公文書上得到證實還是第一次。

這份公文書名為「關東軍防疫給水部概況」，1950至1951年製作，文中有關大連支部的記載為「主要是研究、生產細菌。」滋賀醫科大學名譽教授西山勝夫等人在國立公文書館中找到此公文書。

NHK早在2017年以及2018年即已經播出《上》《下》2集的「731部隊的真相」紀錄片，詳細訪問「日本731部隊」的成員，更珍貴的是，NHK獲得俄羅斯「國家音頻檔案」准許，聽取了「日本731部隊」成員1949年受審判時長達22小時的全部錄音檔。

「日本731部隊」成員坦承，為研發細菌武器，曾經把活人當作實驗對象。研究如何將細菌戰當成攻擊手段，並且在研究中實施活人實驗。「日本731部隊」衛生兵表示，他親眼看見人體實驗中使用炭疽氣體，那些人的手腳、臉部開始腐爛。

NHK指出，「日本731部隊」實驗地點位於當時中華民國東北的祕密基地，許多活人被當成實驗對象，實驗中死亡人數超過3000人。除了軍隊以外，還有來自「東京大學」、「京都大學」的頂尖醫學家主持人體試驗。

紀錄片顯示，研究傷寒桿菌的一位京都大學細菌學家，曾經研究如何使用裝有細菌的炸彈引發大規模感染。「日本731部隊」隊員親自在鏡頭前現身表示，當時匯集了各界權威，包括有醫藥學博士。

(中時電子報)