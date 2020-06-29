北市府是全台唯一提供公務員交通補助費的縣市，但北市2017年推出幹線公車轉乘優惠，許多局處未依折扣價計算交通費，造成公務員溢領，遭審計部台北審計處要求追回，如今各局處陸續接獲公文通知，要求清算並追討2017年7月至今年3月溢發的員工交通費，每人遭追繳數千到上萬元不等，總額恐上看千萬元，讓基層抱怨連連，引爆一場「討債之亂」。

北市府交通補助費依照公務員居住地至上班機關的最便宜、段數最少公車票價計算，每人每日最高補助2段票共60元，每月補助21天，補助上限1260元，北市府2017年到2019年平均每年發出5億5698萬交通費，每年平均有5萬5216人受惠，申請者平均每月可領到約840元。

但北市從2017年7月5日及2018年4月2日推出共11條幹線公車雙向轉乘優惠，多數局處核發交通費時未扣除折扣金額，遭台北審計處點名，認為應追討回溢領的金額，光去年交通局、停管處、交工處3個機關員工就繳回溢發交通費共320萬餘元，工務局及轄下機關員工去年也繳回約200萬，現在台北審計處更要求其他局處比照辦理，估計全市府仍有上千萬交通費待追繳，讓市府員工人心惶惶。

市府鄭姓員工近日接到通知，扣除轉乘優惠金額後，每月交通費從1134變成只補助630元，等於過去每月溢領504元，若從2017年7月算至今年3月，總計要繳回1萬6632元。

鄭姓員工抱怨，交通費並非員工私自溢領，且以幹線公車計算補助費，對於部分住家離公車站點距離較遠的員工已經不太公平，員工就算選擇較貴的交通方式，也沒有跟市府多領，如今竟要一下子向員工討回那麼多交通費，「可以不繳嗎？」

北市人事處給予科長林振福指出，日前發公文要求各局處清查、追討2017年7月5日至今年3月底溢發的交通費，並於6月30日前回報清查結果，目前尚未算出市府溢發總額，未來會研擬草案，改以員工住處離上班機關實際距離計算補助費用，避免再因幹線公車路線更動或票價折扣調整，發生溢發情形。

北市議員苗博雅認為，審計部台北市審計處僅要求北市府妥適處理並研議未來改善措施，並未要求「全面追討已發放的交通補助費」，北市府卻自行加碼，通令各機關「溯及既往」全面追繳，不僅違反信賴保護原則，一旦衍生訴訟，即使市府勝訴，訴訟成本恐高於追繳所得，形成員工、市府雙輸局面。

(中時 )