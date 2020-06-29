「粉紅超跑防疫口罩」由雲林縣北港朝天宮住持依古禮加持，祈求媽祖保佑信眾平安順利。（張朝欣攝）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮將於7月5日出發前往雲林縣北港朝天宮進香，預計8日抵達北港鎮，國內萬泰科技集團為此捐贈30萬片「粉紅超跑防疫口罩」，經朝天宮住持依古禮加持後分贈給隨香信眾，讓大家更安全地參與這場媽祖宗教盛會。

白沙屯拱天宮媽祖進香活動原本都在每年國曆3至5月舉行，今年因疫情而延宕，經拱天宮擲筊請示媽祖決定復辦，訂於7月5日出發、8日抵達北港、9日進火、13日回宮，除了朝天宮展開各種前置作業，企業社團也動起來共襄盛舉迎媽祖。

萬泰科技集團董事長張銘烈為了讓進香活動更周延，連日趕工製作30萬片口罩，取名為「粉紅超跑防疫口罩」，因為白沙屯媽祖神轎以粉紅布幕覆蓋轎頂，且行進速度飛快，因此信眾暱稱為「粉紅超跑」，口罩則加入銀銅鈦抗菌科技，可以幫助信眾防疫。

萬泰科技集團專員蘇健榮表示，「粉紅超跑防疫口罩」SGS抗菌檢測達99.9％，通過日本SEK醫療級認證與大葉大學奈米實驗認證，兼具透氣、除臭功用，且清洗後可重覆使用，不僅實用更具收藏價值，將在白沙屯媽祖神轎出發前、進香沿途、抵達北港時發送。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀感謝萬泰科技集團捐贈防疫口罩的美意，特別請朝天宮住持依古禮加持口罩，祈求媽祖的保佑，並提醒信眾雖然國內疫情解封，但因進香人潮多達數萬人，大家仍然要審慎面對，盡量戴上口罩隨香，做好各種準備，祝大家快樂出門、平安回家。

(中時 )