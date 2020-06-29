周一，孟加拉國首都達卡（Dhaka）的河流發生一起渡船沉沒悲劇，至少有23名渡輪乘客喪生。

路透社報導，這艘船是在布里甘加河(Buriganga River)航行，船上有大約50名乘客，結果不慎撞到河中暗灘而翻覆，隨後沉沒。

孟加拉救援人員已找到渡輪的23名死者。(圖/美聯社)

一些在甲板上的乘客跳船逃生，自行游泳上岸，但事發突然，有些在船艙內的乘客根本應變不及。

搜救人員說，已經找到了23具屍體，死者包括6名婦女和3個孩子 ，並正在尋找失踪者。

顯然，乘客的生邏率低於50%。

孟加拉的主要河流名叫布拉馬普特拉河，上游就是中國青康藏高原的雅魯藏布江，而布里甘加河是其支流。由於屬於喜馬拉雅山脈的水系，河水高低落差很大，因此河水較急。同時孟加拉地勢較平緩，使得河流中間的沙洲特別的多，行船容易遇到暗灘。但是河運又是孟加拉相當重要的大眾交通工具，每年都有數百人在渡輪事故中喪生。

(中時電子報)