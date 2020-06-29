近期吹起一股「生吐司」風潮，量販龍頭家樂福也跟進，宣布將於7月1日推出全新產品「家樂福自製生吐司」，不僅請到2018年世界麵包大師得主王鵬傑指導，並強調使用日本日清製粉的高筋麵粉山茶花，主打全天然無添加，因製作工序繁複，因此首波僅開放家樂福北中南指定20家量販分店，每店每日限量只有10條，售價75元，預估將掀起新一波生吐司搶購熱潮！

家樂福表示，此次開賣生吐司的家樂福量販分店，包括：桂林、淡新、天母、蘆洲、重慶、新店、林口、經國、內壢、八德、彰化、青海、沙鹿、西屯、文心、仁德、鼎山、鳳山、楠梓、屏東。

家樂福觀察發現，基本款的「吐司」是許多消費者最常購買的烘焙產品，家樂福持續推動「食物轉型」計畫，全新升級的烘焙商品成為今年主力重點之一，因此特別請王鵬傑師傅進駐指導，從原料到技法等各方面下功夫，讓家樂福吐司類產品的口感與品質更提升，烘焙出更柔軟、濕潤的吐司。

在吐司的改造下，據家樂福統計，今年1～6月家樂福吐司產品已銷出8萬多條，上半年跟去年同期相比，已成長已快一成。為乘勝追擊，7月1日再推出全新「家樂福自製生吐司」搶市。

家樂福介紹，「生吐司」的由來，源自日本人使用漢字「生」，指的是「天然感、無添加」的意思，此次特別使用日本烘焙職人愛用的麵粉「日本日清製粉的高筋麵粉山茶花」，做出來的生吐司口感要鬆軟有彈性，就連吐司邊也不會太乾，建議最佳品嚐方式是直接以手撕開吃，趁新鮮吃無需回烤，吃得到原始的麥香味。

(工商 )