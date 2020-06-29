日本政府太空開發戰略本部29日通過今後10年的太空基本計畫，計畫中設立目標，2030年代初期，要讓日本國內的太空產業規模成長2倍。日本將與美國合作，發射多枚用來探測北韓等的彈道飛彈之小型衛星，也計劃活用民間的小型衛星，加強監視大陸的海洋活動。

《日本經濟新聞》報導，日本2009年擬定太空基本設畫，這次是時隔5年的修訂，30日將在內閣會議上正式決定。

日本首相安倍晉三29日在該本部會議上表示，「將大膽投資在日本的強項、太空垃圾對策以及衛星量子暗號通信等」。

在安保領域上，將與美國合作，發射可探測、尾隨北韓彈道飛彈等的多枚小型衛星，若取得相關技術，日本今後將無需仰賴美國，可具備早期探測飛彈的能力。同時還將研究可高精準地探測到飛彈產生的熱之紅外線感應技術，盼能搭載在預定2020年度發射的地球觀測用的先進光學衛星。

日本還計畫在月球表面獨自探查、蒐集水資源的數據，若能找到豐富的水資源，就可推動全球都在競爭的月球表面的人為利用，同時也支援民間企業參與探索月球的企畫。

日本目前的太空產業規模是1.2兆日圓（約台幣3千344億元），計畫中的目標是，2030年代初期將太空產業規模倍增。

(中時電子報)