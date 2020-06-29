國民黨抗議監委提名，佔據立院議場20小時，卻不敵綠營人數優勢，難以繼續堅持。前民進黨立委沈富雄指出，今天國民黨失敗的原因，是因為缺乏決心和鬥志，同時駁斥外界猜測國民黨此舉是要暗助李眉蓁選情是「胡說八道」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》表示，國民黨在立法院打那麼多年了，不會有經驗不足的問題，直言是國民黨的問題是鬥志和決心不夠。同時沈富雄指出總召林為洲這次的處理不錯，但有一個敗筆，就是說出「要撐三天三夜」這句話，他用男女間的愛情和八百壯士死守四行倉庫當不會講出具體期限當作例子，覺得這樣講這樣很奇怪。

對於有媒體稱國民黨此舉是在為李眉蓁助選，沈富雄直批，「胡說八道，助選有這種助選法嗎？」他也指出現在很多議題，國民黨是可以從地撿到槍的，但國民黨沒把握，怕撿了打到自己。沈富雄說這次的事件其實國民黨可以好好發揮，但很訝異國民黨沒堅持太久，並指出這是要做給支持者看們的，讓支持者知道他們還有決心。

此外，沈富雄還說，國民黨應該設定兩個目標，一個低標一個高標，低標是讓民進黨不能在臨時會處理提名投票，延到下個會期也是勝利；而高標如果民進黨聰明的話，則總統應該順勢撤回名單，讓監院懸空不轉，這樣是國民黨的大勝，民進黨的小勝，但民進黨不會嚥下這口氣。從結果來看，這兩個標不但都沒達到，國民黨也沒堅持到24小時，沈富雄直呼「太可惜了」，並再次強調國民黨缺乏必死的決心。

(中時電子報)