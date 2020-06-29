2020台中購物節7月1日將登場，經發局29日搶先推出「2020食尚台中、夜市人氣美食大賞」票選活動，吸引9大夜市、共583家飲食攤參與，副市長令狐榮達表示，台中夜市美名享譽國內外，場場有名氣，攤攤「食」力堅強。

令狐榮達指出，參與票選的9大夜市，包括獲得經濟部評核四星優良市集逢甲夜市、歷史悠久的大甲蔣公路觀光夜市、中華路觀光夜市、忠孝路觀光夜市、昌平夜市與長億夜市，及星級數破百的太原觀光夜市與旱溪夜市，有「小旱溪夜市」別名的大慶夜市。

夜市內的攤商都是台中購物節優惠合作店家，購物節消費金額3倍計，逛夜市除可參與票選，還可兌換3倍抽獎機會，提高中獎機率。

經發局長張峯源指出，若獲選為十大人氣美食攤商，將於台中購物節第6大主題「台中實在好味道-美食首都」8月21日至31日期間，舉辦「半價美食促銷活動」，號召全台民眾來台中吃美食、拿大獎。

市府表示，民眾用Line帳號登入投票網站註冊會員，每個帳號每日限投20票，當日完成投票，即可獲1次抽獎機會，投票越多次，中獎機會就越高，民眾於7月1日至31日完成投票，即有機會將手機、平板電腦等超過百項好禮帶回家。

(中時 )