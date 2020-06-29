詐騙案犯嫌高綱鴻以證件和制服，假冒法界高官騙倒一票人，被警方移送法辦。（翻攝影片／盧金足攝）

刑事局中部打擊犯罪中心29日舉行破案記者會，高綱鴻偽造高官證書與公務員制服擺滿整張桌子。（盧金足攝）

勵志學長竟然是大騙子！高中畢業的男子高綱鴻，偽造法務部官員證書、總統府派令，冒充毒品查緝隊副大隊長、駐澳門警察聯絡官等頭銜，騙倒一票人，還回母校演講《勇者無懼》，誇稱「經常一天只睡4個小時」，鼓勵學弟妹以運動員精神不要放棄，有血有淚故事攏係假，全案經警詢後依偽造文書等罪移送，檢方聲押獲準。

中部打擊犯罪中心29日宣布偵破一起有如臺版神鬼交鋒詐騙案，33歲犯嫌高綱鴻，曾任臺北看守所戒護科夜勤約聘管理員，才因私吞收容人金項鍊遭判刑，警方將偽造證書與法務部制服擺滿整張桌子，高嫌「愛當什麼官，自己DIY」。

其中還有他偷取被害人黃金飾品，誆稱可協助報案，偽造報案證明日期為「4月1日」愚人節，辦案人員直呼，惡劣愚弄被害人。

中打偵查第六大隊第六隊隊長王嘉華表示，6月接獲情資，指稱高綱鴻涉嫌持有槍械，冒充公務人員到處招搖撞騙，已有8名被害人信以為真，遭詐取財物20多萬元。

高嫌假扮法務部、警界官員一拖拉庫，今年4月，還向高中母校自稱是「法務部最高檢察署毒品查緝大隊副大隊長」，校方誤信其為榮譽校友，發函邀請返校演講，涉嫌詐取演講費、紀念品及感謝狀等情事。

這場《勇者無懼》座談，校方介紹他是游泳隊校友，高嫌還秀出在校「豐功偉業」，表示在警界追查案件常接觸重刑犯，想起年輕時血氣方剛，最後發現家人才是重要支持與依靠，隨後話鋒一轉表示，說好的「兄弟」義氣都是在事情發生過後瓦解，賺人熱淚的感人情節，原來騙很大。

(中時 )