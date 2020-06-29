民眾貼出光南門口「口罩山」照片，在口罩難求的時期相當罕見。(摘自口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流)

台灣疫情趨緩，政府於六月逐步開放口罩自由市場，沒想到民眾對於醫療口罩的熱愛程度完全不減，在各大通路上仍是銷售保證，不過民眾卻在「光南大批發」門口驚見「口罩山」，在進一步了解後才發現只是補貨大特賣，隔天照樣秒殺。

一位網友在臉書《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》上表示，「台北車站光南，現在在門口叫賣，數量很多唷」！照片中可看到滿滿的醫療口罩放在門口，而且採「不限量」販售，在口罩難求的時期相當罕見。

貼文曝光，網友驚呼「滯銷了嗎！！」原PO隨後馬上解釋，「是剛剛才進貨，本來都在三樓日用品部門賣，還得爬樓梯上去買，擺門口叫賣效果不錯，買的人不少呀，我本來正想要走樓梯上去，結果一看門口就有，很開心地拿了去結帳呀！」

許多網友表示「一早開門去，還撲空！」、「前天去巡沒有，錯過了」，可見買氣依舊不減，只是剛好遇上口罩特賣，不過也代表著以後看到1樓賣口罩，大家記得要往樓上找找。網友笑回「原來是當夜市叫賣的部分啊 XD，以為滯銷了。」

(中時電子報)