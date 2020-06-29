日本1名男子已年滿50歲，仍是長期好吃懶作不工作又酗酒，某日愛已心切的老母不忍兒子自暴自棄一生，竟大義滅親，趁著他酒後入睡後，拿取家中電器旁的延長線勒斃至死，作案後再自行到警察局認罪自首，由於男子長期都沒有幫忙家裡生計，甚至還數次飲酒壯膽發瘋，才使得媽媽動起殺機了結自己親生愛兒。

據了解，這位被稱為尼特族的男子都已50歲了！仍窩在家中吃老本，整日待在家中喝酒裝瘋，連家事都不願意協助。某日，男子與80歲高齡的母親發生口角後，拿起酒瓶到家中客廳坐下，繼續喝酒看電視，直到酒精發揮效果後，直接躺在沙發上睡覺時，一旁的母親回想起兒子長年來的窩囊，氣憤之下拿起延長線，直接綑在兒子脖子上勒斃。

事後，母親直接到警察局裡到案自首，警方抵達現場後發現，1位成年男子脖子上有一道紅腫勒痕，2眼瞪大倒臥在客廳地毯上，經送醫搶救後仍宣告不治，全案已殺人罪移送法辦。

(中時電子報)