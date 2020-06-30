蔡岳達在竹南假日之森全力推動海上運動。（謝明俊攝）

竹南假日之森海濱已成中部海上運動的重要據點。（謝明俊攝）

去年11月間，國際級的風箏衝浪比賽在竹南化日之森海域舉行。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府日前宣布訂每年6月為「苗栗海洋月」，並選定竹南假日之森為發展海洋藝術的重點區域。事實上，有一個人16年來默默推動假日之森成為中部海上運動的重鎮，因他的堅持，獲得縣府重視，他是來自台中的衝浪教練蔡岳達，在這至少救過30條人命，所以有人稱他是假日之森的守護者。

認識蔡岳達的人都稱他為「東尼」（Tony），他今年48歲，狂愛衝浪，他在20多年前就成為國內少有的衝浪教練，並兼做衝浪器材推廣業務，他對衝浪活動全心投入研究，也成為國內製作衝浪板廠商的專業顧問。

蔡岳達對衝浪的狂熱，讓他早年就細細踏遍全台灣各地海濱，去尋找最安全最適合衝浪教學的海域，最後，他在16年前選定竹南的假日之森，並決定落腳這裡，成立苗栗第一個衝浪俱樂部「SPOT」。

「假日之森有全國海域中少有的一個優點，那就是沿著沙灘邊有一長段的美麗保安林地，不只讓當地生態多樣化，也提供了前來活動的老少朋友們，有更多休憩選擇！」蔡岳達說出他決定落腳假日之森的原因。

起初，蔡岳達是每逢周休2假日才由台中來到竹南教衝浪，後來他愈做愈投入，他乾脆說服老婆，將3名兒女的戶籍全部遷來竹南，讓兒女就讀附近的海口國小，可以心無旁騖的全心投入打造假日之森成為中部海上運動的重鎮。

從最初的基本衝浪，目前假日之森海濱，共有衝浪板、風浪板、風箏衝浪、立槳浪板以及適合小朋友玩需的沙板等多樣的海上運動，在蔡岳達全力推動下，甚至還引來國際知名極限運動組織「RED BULL」的重視，在去年11月在假日之森舉辦了國際風箏衝浪賽「空中王者」挑戰賽的亞洲資格賽，這是相關國際級賽事，首次在台灣舉行。

16年來，蔡岳達一直默默推廣假日之森的海上運動風氣，更經常主動向縣府相關單位提出打造假日之森的建言，他的執著，感動了縣府文觀局、竹南鎮公所等單位，採用他的想法來改變假日之森的面貌，希望打造成苗栗最驕傲的海上運動亮點。

(中時 )