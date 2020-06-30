苗栗縣政府訂每年6月為「苗栗海洋月」並以竹南假日之森的苗栗縣青年創業基地為發展重心。（謝明俊攝）

苗栗縣政府希望打造竹南假日之森為多元海洋休憩區。（謝明俊攝）

許多民間團體主動前來竹南假日之森海濱協助淨灘。（謝明俊攝）

苗栗縣政府在端午節當天，在竹南假日之森舉辦了「海洋藝術樂活節」活動，並宣布每年6月訂為「苗栗海洋月」，海上活動場域安全問題再次浮上檯面，消防局第2大隊大隊隊曹春風建議，透過公私單位協力補足海域運動安全管理，才能讓民眾玩得安全。

苗栗縣政府為提供縣內青年創業進駐場域，並推動海洋人才培育及輔導產業升級，端午節在假日之森舉辦了「海洋藝術樂活節」，結合藝術參與、手作體驗、海洋市集、海洋議題、青年展演、海風野餐趣等多元活動，希望為海洋創業基地注入青春動力，吸引更多青年返鄉。

苗栗縣政府並為響應6月8日國家海洋日，特別將每年6月定為「苗栗海洋月」，除了結合縣內大學推廣海洋教育以外，並將以「海洋藝術」主軸，喚起大眾對友善海洋保育的關注。

竹南假日之森海濱在近幾年來逐漸打響名氣，吸引許多民眾來此戲水或是從事衝浪等活動，但由於政府經費有限下，每年只能維持暑期2個月有專人守望救生，其餘時間都得靠在地的衝浪團體協助，單是當地衝浪教練蔡岳達，16年來他至少救過30人，所以安全成了假日之森要成為苗栗海上運動重鎮最先要解決的問題。

消防局第2大隊大隊長曹春風就建議，以建立公私協力平台方式，來補足地方政府安全管理的不足，例如，透過當地衝浪業者號召衝浪客協助戲水安全守望，遇有溺水事件立即啟動救援，再交由消防單位前來接管，以此模式暫時補強，可加強場域安全維護。

(中時 )