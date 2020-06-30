【回憶殺】日本58歲女星松田聖子，過去曾以出眾外表、甜美嗓音橫掃秀場及各大綜藝節目，成為當時一線女偶像。而多年過去，4月份迎來出道40年的她，近日在官網上公開比基尼泳裝辣照，纖細的好身材令粉絲們看了直呼「不可思議」。

80年代以一首《裸足的季節》（裸足の季節）走紅的松田聖子，憑著靦腆的笑容與清新脫俗的氣質成功帶動日本偶像風潮，無論是造型還是髮型都成為女性流行指標，也成為男性們心中的夢中情人。不過，就在事業巔峰之際，松田聖子竟宣布嫁給演員神田正輝，並生下女兒神田沙也加，她不像過去傳統日本女性那樣懷孕後便息影，反而在產後短短三個月火速復出登上紅白歌唱大賽，隨後前往美國發展，奪下公信榜冠軍，在日本流行樂壇站穩一姊地位。

「永遠的偶像」松田聖子58歲更火辣！僅穿比基尼秀逆齡身材（圖／中時資料照）

如今多年過去，松田聖子雖經歷3段婚姻兩次離備受爭議，也曾在演唱會時不慎摔傷腰背，但她不被傳統框架給束縛，依然不斷提升自己的，除了唱歌還嘗試填詞作曲，廣告、戲劇來者不拒，讓她的地位始終屹立不搖，還在去年由美國作者撰寫的《史上最強的CEO》書籍中，登上「史上最強的偶像」的第一名。

「永遠的偶像」松田聖子58歲更火辣！僅穿比基尼秀逆齡身材（圖／中時資料照）

4月迎來出道40周年的松田聖子，日前在官網上公開近況，除了生活照之外，她還曬出多張穿著比基尼的泳裝辣照，猶如少女般纖細的身材曲線令網友看了紛紛留言「不科學」、「永遠的女神」、「真的不像58歲」。

「永遠的偶像」松田聖子58歲更火辣！僅穿比基尼秀逆齡身材（圖／中時資料照）

「永遠的偶像」松田聖子58歲更火辣！僅穿比基尼秀逆齡身材（圖／中時資料照）

(中時電子報)