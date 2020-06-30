歐市早盤，美元指數繼續承壓，目前位於97.25附近，歐元/美元和英鎊/美元均走高。現貨黃金剛剛跌破1770美元/盎司。知名財經資訊網站Economies.com週一最新撰文，對黃金、歐元/美元、英鎊/美元走勢進行前瞻分析。

黃金

金價在之前幾個交易日上漲並收在1765.00美元/盎司上方，從而鞏固了金價在日內以及短期內繼續看漲趨勢的預期。金價有望漲向首個主要目標1800.00美元/盎司，更高目標則看向1840.00美元/盎司。

因此，看漲趨勢情景在未來一段時間仍將有效。需要指出的是，黃金繼續看漲預期的條件是金價維持在1750.00美元/盎司上方，最重要的是保持在1730.00美元/盎司上方。

預計今日金價交投將位於支撐位1760.00美元/盎司以及阻力位1800.00美元/盎司之間。

今日對於黃金價格的預期趨勢為看漲。

歐元/美元

歐元/美元繼續在盤整區間內波動，受限在1.1175支撐位和1.1270阻力位之間，這令我們維持中性立場，直到匯價突破上述阻力或者跌破上述支撐，並明確下一走勢目標。

需要提醒的是，若歐元/美元跌破1.1175支撐，這將令該匯價承受並出現更多看空調整，恐跌向首個看空目標1.1100，更下方目標位於1.1022。另一方面，突破1.1270阻力是歐元/美元恢復主要看漲趨勢的關鍵因素，在這種情況下，下一目標位於1.1420。

預計今日歐元/美元交投將位於支撐位1.1140以及阻力位1.1340之間。今日對於歐元/美元的預期趨勢取決於上述關鍵水平。

英鎊/美元

英鎊/美元在1.2304找到堅固支撐，該匯價在之前幾個交易日中未能跌破這一支撐，目前英鎊/美元開始上漲並遠離上述水平，這可能推動該匯價在未來一段時間上漲，有望測試下一看漲目標1.2430，更高目標則指向1.2515水平。

因此，預計英鎊/美元今日呈看漲傾向。從4小時圖來看，隨機指標傳遞正面信號。需要指出的是，假如英鎊/美元跌破1.2304，這將止住預期中的升勢，並推動該匯價在看空通道內繼續跌勢。

預計今日英鎊/美元交投將位於支撐位1.2300以及阻力位1.2480之間。

今日對於英鎊/美元的預期趨勢為看漲。

(中時電子報)