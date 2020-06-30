運彩棒球買大買小？得點圈打擊率暗藏玄機

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(邱子軒攝)

運彩「大小分」玩法簡單又好玩，廣受大家喜愛，中職、韓職及日職棒球陸續恢復比賽，喜歡投注棒球「大小分」玩法的朋友們，可以參考「得點圈平均打擊率」運彩眉角。

得點圈說明。(台灣運彩提供)

棒球比賽所謂的「得點圈」(Scoring Position，又稱「得分圈」)指的是「二壘及三壘的合稱」，因為通常棒球比賽只要打出一壘安打就有機會把二壘及三壘上的跑者送回本壘得分，所以二壘及三壘的位置就稱為「得點圈」。當有隊友站上「得點圈」，此時上場打擊者如果能夠適時地擊出安打，絕對是球隊得分的關鍵，所以球員及球隊都有所謂的「得點圈平均打擊率」(BA/RISP, Batting Average with Runners in Scoring Position)的統計，用來衡量球員或球隊在關鍵時刻的打擊及得分的能力，「得點圈平均打擊率」越高球隊拿下分數的機會就越大，比賽出現大比分的可能性也就越高。

得點圈平均打擊率說明。(台灣運彩提供)

從今年韓國職棒各隊「得點圈平均打擊率」及其「平均得分」的統計來看，兩者存在明顯的關聯，「得點圈平均打擊率」前3名斗山熊、LG雙子及NC恐龍的「平均得分」排名皆居聯盟的前段；「得點圈平均打擊率」最後4名起亞老虎、SK飛龍、韓華老鷹及樂天巨人的「平均得分」排名則皆明顯地敬陪末座。這樣的高度相關，大家在投注運彩棒球大小玩法 (無論是整場、客隊或主隊大小) 時可以參考，有助於提高投注中獎的機會。

韓國職棒「得點圈平均打擊率」及「平均得分」統計。(台灣運彩提供)

(中時電子報)