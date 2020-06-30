美國民意調查分析網站「FiveThirtyEight」的數據顯示，美國總統川普任期內平均淨支持率（average net approval rating）已惡化擴大為-10.5個百分點，是歷任總統之中表現最差，CNN指出，川普要贏得大選，幾乎沒有勝算。

民調顯示，美國總統川普的支持率持續下降。

《紐約時報》（New York Times）24日公布與謝納學院（Siena College）共同進行的最新民調顯示，美國總統川普的支持率為41%，不支持率為56%。另外包括「輿觀」（YouGov）、「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）等民調機構，近期的調查結果都顯示，川普的支持率落在40%左右，不支持率都在50%以上。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，自3月底以來，川普的淨支持率就掉了10個百分點。淨支持率指的是支持率減去不支持率，根據「FiveThirtyEight」統計，川普上任以來，任期內平均支持率為42.5%，平均不支持率為53%，平均淨支持率已達-10.5個百分點。

CNN指出，-10.5個百分點的平均淨支持率是有民調以來，歷屆美國總統之中的最差表現。報導分析，平均淨支持率為負值，並且擴大為雙位數，代表川普要勝選的機率已微乎其微。

文章指出，川普的淨支持率要翻盤為正，還有很長一段路要走，事實上，只有在他2017年就任之初，淨支持率曾短暫為正1個百分點，自當年3月中以後，淨支持率就從未高過-4個百分點。

如果淨支持率進步到-4個百分點，川普會否有機會勝選？文章認為這個數字仍無法保證川普選情。

(中時電子報)