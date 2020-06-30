最近溫度每天飆升攝氏36度，熱到讓人無法忍受，實在好想來杯冰沙或冰淇淋消暑，但是經常在外面購買也挺傷荷包的，還不如自製來的有趣、健康，還可以挑選喜歡的當季水果，再做成專屬口味。不過工具的好壞可是影響成品美味程度的關鍵因素喔！

調理機界的領導品牌美國Vitamix台灣總代理大侑貿易公司，這次特別邀請到跨界時尚達人PJ CHEN及室內設計師William，體驗即將上市的超跑級調理機Vitamix Ascent系列A3500i

跨界時尚達人PJ CHEN及室內設計師William享用親手調理的綠拿鐵/大侑提供

Vitamix A3500i是健身愛好者神隊友

這次大侑講師使用Vitamix Ascent系列的 A3500i，製作了綠拿鐵、花生醬、手工披薩、檸檬磅蛋糕、蘑菇雞肉巧達濃湯及莓果優格雪酪，全程使用新鮮食材，完全沒有添加物，調理的美味程度讓兩位型男直呼太驚艷！

喜愛健身又經常下廚的William說，健身完再迅速製作雞肉濃湯或是高蛋白豆穀漿，可以迅速補充體力流失並且提供肌肉生長所需要的營養，根本就是健身族群的神隊友。

連時尚達人都被Vitamix A3500i的外型深深吸引

跨界時尚達人PJ CHEN在選物時，對於品質和質感會格外要求，Vitamix Ascent系列 A3500i超跑的流線型設計、獨特的金屬髮絲紋，在在詮釋了高端調理機的「食」尚風範，就是個內外皆美的廚房神器，而且操作簡單、功能齊全，讓PJ CHEN直接被圈粉！

Vitamix Ascent系列 領航者調理機系列 A3500i擁有獨特的金屬髮絲紋及流線形外觀/大侑提供

超跑級食物調理機

超跑流線設計，搭載渦流科技，最高可達到19段的變速，從0到極速不到一秒鐘。強力的馬達動力、堅固金屬傳動系統、航太級切割鋼刀，讓再硬的食物都能輕鬆被擊碎，操作A3500i宛如駕馭超跑般過癮又迷人。

智能x科技x食尚

Vitamix Ascent系列領航者調理機A3500i調理機，預設多樣化的調理模式，輕輕觸控螢幕就能啟動果昔、冰品、濃湯、果醬等自動調理程式，還會自動定計時、調理完成也會自動停止；其中，果昔、冰品不到一分鐘就可製作完成。

Ascent系列調理機擁有獨特的NFC智能偵測功能，能自動感應容杯大小，調整所需調理時間；「無線聯鎖機制」，當容杯未鎖緊，即無法運轉啟動；調理中途開啟杯蓋，調理機會自動停止，使用起來安全又放心；A3500i還有個懶人最愛功能，就是內建自清模式，只需加入半杯清水和適量清潔劑，觸控按鍵啟動「自清模式」，就能將調理杯輕鬆清洗乾淨！

Vitamix Ascent系列 領航者調理機系列 A3500i可自動偵測不同大小的容杯自動調整調理時間/大侑提供

養生達人陳月卿唯一指定調理機品牌Vitamix，全新Ascent系列領航者調理機，將於2020年盛夏揭開序幕，邁向調理新紀元！

(中時電子報)