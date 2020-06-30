珍妮佛與身為埃及馬術選手的未婚夫納薩（Nayel Nassar）

成長於全球最富有的家庭之一當然有好處，微軟創辦人比爾‧蓋茲的大女兒珍妮佛‧蓋茲（Jennifer Gates）便坦承了這點。

據CNBC新聞網與《商業內幕》（Business Insider）網報導，24歲的她在即將於7月號《邊線雜誌》（Sidelines Magazine）刊出的專訪中說，她在具有龐大優勢的環境中出生。而重點在於，要善用那些機會，並從中學習，找出自己熱愛的事物，並希望能讓世界更美好些。

在珍妮佛出生前一年，也就是1995年，比爾蓋茲成為全球最富有的人，身價高達129億美元（約3800億台幣）。如今他雖然退居亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）之後，但身價仍有1,120億美元（3.3兆台幣）。

珍妮佛打算，要好好利用父親提供的充裕資源行善。她2018年從史丹佛大學（Stanford University）獲得人類生物學學位後，就前往紐約市的西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）就讀，如今已進入第二年。畢業後她可能當小兒科醫生，或是家庭醫生。據《紐約郵報》（New York Post）報導，比爾蓋茲夫婦為了女兒，早在2017年時，就在學校附近買下價值500萬美元（近1.5億台幣）的寓所。

而珍妮佛說，父母把工作帶回家，或許促使她決定當醫生。在他們成立比爾與梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），致力協助全球民眾改善衛生和生活品質後，她總是在餐桌上聽到兩人談論兒童死亡率、小兒麻痺症，還有愛滋病流行等。不過，當珍妮佛小時候告訴媽媽梅琳達，她其中一個洋娃娃得了愛滋病時，媽媽才驚覺，在餐桌上談了太多全球衛生的話題。

珍妮佛熱愛馬術，從大學畢業後，一度到處參加比賽，並有亮眼的成績，而比爾蓋茲夫婦也很支持這麼做。她說，父母總是支持她，去做任何想做的事。珍妮佛認為，父母信任並支持她，為她奠定了良好的基礎。此外，珍妮佛說，父親除了致力慈善事業外，對求知也有強烈的熱情，而這些都為她帶來啟發。儘管比爾蓋茲擁有龐大的財富，不過他2011年已表明，子女只會得到其中很微小的一部份。

而在感情方面，珍妮佛23歲時已和交往很久的埃及男友納薩（Nayel Nassar）訂了婚。

(中時電子報)