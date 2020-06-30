新冠病毒在全球引發的大流行，其影響可能會遠遠超乎人們想像，醫生與傳染病專家認為，新冠病毒對人體造成的破壞，即便是在痊癒後都可能留下長期的災難性影響，對未來全世界醫療體系會形成極重大的負擔。

《美國之音》引述專家的話說，新冠病毒肺炎直接影響到呼吸道，讓患者呼吸困難，但是這個病毒還打擊很多其他身體器官系統，這些健康問題可能在今後數年裡持續困擾病患和造成醫療體系負擔。

美國疾病控制與預防中心（CDC) 主管傳染病的副主任巴特勒（Jay Butler) 說，有關新冠病毒的長期影響研究才剛剛開始。世界知名的史克里普斯研究所（The Scripps Research Institute) 主任，也是心臟科醫生的埃里克．托波爾（Eric Topol) 說：「我們以為這只是個呼吸道病毒。結果發現，這個病毒會攻擊胰臟、心臟、肝、腦部、腎臟以及其他器官。這是我們一開始沒有想像到的。」

專家指出，除了呼吸道問題之外，新冠病毒患者還可能有併發的凝血障礙導致中風，嚴重發炎攻擊多個器官系統，以及對神經系統造成頭痛、頭暈，失去嗅覺、味覺，癲癇和神經錯亂等併發症。而要從這些併發問題中復原可能很耗時，也可能不會完全康復，不只醫治費用高昂，而且大大影響到生活品質。

報導說，芝加哥西北醫學中心的心臟科權威薩迪亞汗（Sadiya Khan) 醫生認為，2019新冠肺炎病毒病的廣泛和多樣症狀有些獨特，患者需要住院7天才能恢復體力，年紀越大越難復原，而且有可能永遠無法回到發病前的狀態，日後可能因併發症而要負擔龐大的醫療開支。

英國牛津大學的薩里斯伯里（Helen Salisbury) 醫師發表在《英國醫學雜誌》(British Medical Journal)的文章中說，新冠病毒症狀通常在2、3個星期內消除，但大約每10個患者中有1人的症狀會延長。她說，很多病患的胸腔X光片正常，而且沒有發炎跡象，但如果以前擅長定時長跑，現在連走樓梯都會氣喘，或如果不停地咳嗽，覺得太累無法回去工作，那麼這些病患可能永遠無法回到病發前的健康狀態。

(中時電子報)