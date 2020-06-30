國民黨立法院黨團28日晚間佔領議場杯葛監察院長陳菊人事案，29日上午民進黨立委攻入立院議場，並成功奪回主席台，結束國民黨20小時的抗爭。對於國民黨的表現，資深媒體人趙少康表示，這是哪門子抗爭，看了笑掉人家大牙。

趙少康在政論節目《少康戰情室》表示，雖然這次國民黨的行動事前保密工作做得不錯，但仍有「部署漏洞、外場人力不夠及動員不力」等問題。趙少康還說，應該從裡面鎖住立院大門，並使用油壓剪剪不斷的材料來加強防禦。

趙少康指出，昨日國民黨團佔領議場時，應該發動委員們徹夜演講，向社會表達訴求。但來賓沈富雄表示，要某些不分區立委要他們演講可能會比較困難。趙少康則回應，一個立委不能演講？應該不至於糟糕成這樣，而且假設有10個不行，那剩下的20個1人20分鐘，也能講400分鐘。

趙少康表示，如果這次占領主席台結果是這樣，那還不如在家裡休息，不要搞這場鬧劇，開始的時候還很客氣說要開始。他直言，要開始就是要抱定破釜沉舟的決心，否則不要開始。而且就算輸掉了主席台爭奪戰，應該也還要留在那邊抗爭，留在議場裡，但怎麼人就跑了？他揶揄，「這叫什麼抗爭？看了笑掉我的大牙」。

(中時電子報)