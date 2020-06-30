蘆竹區外社幼兒園是全台第一間非營利的華德福幼兒園，保留戶外空間讓幼兒親近大自然，加上主張慢學、開放式的教育，讓遠在南崁市區的家長願意遠道、讓孩子到外社就讀。（蔡依珍攝）

蘆竹區外社幼兒園是全台第一間非營利的華德福幼兒園，桃園市長鄭文燦29日與親子們一同體驗手染布，體會天然植物運用於生活科技的奧妙。（蔡依珍攝）

蘆竹區外社幼兒園是全台第一間非營利的華德福幼兒園，共招收90名3至5歲幼兒，親子們29日一同體驗手染布，體會天然植物運用於生活科技的奧妙。（蔡依珍攝）

蘆竹區外社幼兒園是全台第一間非營利的華德福幼兒園，共招收90名3至5歲幼兒，親子們29日一同體驗手染布，體會天然植物運用於生活科技的奧妙。（蔡依珍攝）

蘆竹區外社幼兒園是全台第一間非營利華德福幼兒園，由年久失修的外社分班改建，保留戶外空間讓幼兒親近大自然，並規畫曲線、弧線、拱形的室內空間及走廊，綠意盎然的環境讓遠在南崁市區的家長願意遠道而來、讓孩子到外社就讀，90個名額甫招生就額滿，市長鄭文燦29日與親子們一同體驗手染布，體會天然植物運用於生活科技的奧妙，並為幼兒園揭牌，讚揚是最優質的生態教育幼兒園。

鄭文燦表示，蘆竹地區總人口將近16萬7000人，成長相當快速，未來隨著機捷A10山鼻站周邊開發，預估將會有更多移入人口，考量蘆竹區過去公共化幼兒園招收人數比例不到2成，市府陸續規畫幼兒園，3年前決定推動外社國小附設幼兒園重建工程，斥資4700萬元打造地上2層樓建物，也是桃園首座拆除重建的幼兒園。

外社幼兒園去年底完工，利用現有社區環境親近花草的戶外，配置幼兒探索基地、種植花卉園地等自然生態，室內外總面積超過1000坪、空間寬闊，市府委託財團法人慈心兒童教育基金會經營，招收90名3至5歲幼兒，並引進華德福教育體系，以「自然、創意、韻律、藝術」為教學主軸，每月收費僅3500元，原市立蘆竹幼兒園外社分班30名舊生將優先轉介至外社非營利幼兒園就讀，每月學費差額1000元將由政府補貼至畢業為止。

鄭文燦指出，外社非營利幼兒園的一大優勢即擁有寬敞的戶外空間，非常適合推動自然生態教育，蘆竹區也擁有大古山及坑子溪兩大休閒農業區，及多個休閒農場，未來幼兒園可多舉辦農事體驗活動，帶領小朋友接觸大自然，同時他也鼓勵家長踴躍參與親子共學、共遊等活動，留住孩子成長時刻最甜蜜的回憶。

鄭文燦也提到，桃園持續朝向公私立幼兒園招生比4比6的目標前進，今年可望達標，包含建國、文昌、六二、過嶺、永福、瑞溪、外社、光峰等8個新建幼兒園即將開辦，新建園總計招收1312人，109學年度含學校餘裕空間裝修共開辦18園、可增加1750個名額。市府也向教育部爭取約10億元補助，新建21所公共化幼兒園，預計明年起陸續完工，總計增加招生名額3636人。

外社非營利幼兒園園長張淑娥指出，華德福著重生活教育，希望孩子不只在學校、返家後也能一致，因此期盼家長也能有同樣的理念，笑言是第一次以非營利模式經營，需要磨合，特別給問券、希望了解90個家庭的教育理念，開學前也會舉辦一對一的親師座談，了解家長和孩子相處過程、睡眠生活習慣等，貫徹華德福教育。

(中時 )