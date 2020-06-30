美國新冠確診病例持續飆升，由於部分州宣布放緩經濟重啟計畫，導致美股於上週五重挫。不過，美國股市今(30)日在波音大漲、蘋果帶動下收高。道瓊終場大漲580.25點，漲幅2.32％，收在25,595.80點，是6月5日以來表現最好的一天，當天飆升3％以上。標普500指數今天上漲1.47％，至3,053.24點，納斯達克指數上漲1.20％，至9,874.15點。

美國華爾街交易員今天對波音公司的歡呼聲，蓋過新冠病毒病例激增的憂慮。道瓊在波音獲得美國聯邦航空總署批准，可以開始對737 MAX飛機進行認證測試的利多帶領下，早盤就漲近200點。波音737 MAX是波音公司史上最暢銷的機型，但因先前發生五個月內兩次墜機，導致346人喪生空難，自2019年3月以來停飛至今，令波音受創甚深。據美國銀行（Bank of America）估計，這場停飛危機，波音必須付出的代價高達200億美元。如今美國聯邦航空總署批准，可以開始對737 MAX進行認證測試，投資者認為是波音走出有史以來最嚴重企業危機的關鍵一步，帶動波音股票大漲14.4％。

蘋果也是道瓊上漲的最大貢獻者之一，上漲了2.3％。臉書收盤上漲2.1％，從上周五星巴克，可口可樂和帝亞吉歐等企業宣布，將停止在社交媒體上投放廣告後的跌勢中恢復過來。

(中時電子報)