新冠肺炎疫情拖太久，全球在國際商船工作的160萬名船員，傳出已經累計有40萬名船員因為各國邊境管制無法輪換，近期屢傳抗議、絕食與自殺事件，引發人道問題，雖然我國航港局原同意經船員本人同意後，讓在船船員證書可再延後3個月，延至9月底，但國內各家船公司都還是設法進行船員輪換，避免船員情緒失控。

根據國際航運協會（ICS）統計，全球約有160萬名船員，平均每個月約有10萬名船員上下船輪換，因疫情影響，目前估計累積近40萬名船員因為各國境管無法進行輪換，約20萬名被困在船上，另20萬名要上船工作賺錢卻無法上船。

各國商船船員在船上工作的合約期是8到9個月，最長一年，我國航港局原是允許將核發給船上船員的工作證書延後3個月，近日考慮實際困難，同意再延後3個月，但是一定要有船員本人的簽名同意書。

航港局官員指出，因為多數國家採取的邊境管制，船員難以取得出入境許可，加上各國客機大量停飛，增加了船員輪換的困難度，國際海事組織（IMO）雖然公布了確保船員安全的「12步計畫」，但回應的國家不多。

目前我國允許國輪與國籍船公司所擁有的權宜籍船，可以讓外籍船員來台登輪工作，但不包括大陸籍船員，且登輪前須經過14天隔離，而下船的外籍船員在台灣要隔離14天後才能離台，回國後該國如果沒有快篩辦法，還要再隔離14天，海運業正籲請各國政府設立「安全通道」，允許商船船員自由移動。

在亞洲區間航線工作的船員相較之下就幸運很多，萬海航運與德翔海運都表示，會選擇上海、香港或新加坡更換船員，如果是大陸船員，就在大陸上下船，香港允許船員不入境，直接往返機場與船隻間做更換，新加坡則是允許申請特許，因此船員都順利進行輪換。

陽明海運與長榮海運也是採取相同作法，完成八成以上船員輪換，但是派在大西洋第三國航線的船員就有困難，還在設法解決。

繼香港之後，很重視人道問題的加拿大，決定允許船員直接進出輪換，已經自行定位為船員換船中心，入境加國登船免隔離，下船入境者也是免隔離，讓北美地區也有方便船員輪換的港口。

(工商 )