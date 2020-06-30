小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（30日）新聞重點。

【1】國民黨抗爭無效 監院人事17日投票

國民黨立院黨團28日突襲占領立院議場，並上大鎖封鎖出口，民進黨團昨上午11時以油壓剪強行闖入清場，藍綠上演全武行，1小時內，綠委就將藍委驅離主席台，立法院長游錫堃在抗議聲中召開臨時會，民進黨團以人數優勢通過提案，考試院、監察院人事案在7月10日、17日進行同意權行使投票。

【2】台大學者籲 盡速做入境普篩

上周台灣發生日本女留學生返日後確診，台大公衛學者指出，該名學生在二月底確診後來台，期間四個月維持無症狀的機率雖低，但仍有可能因此將病毒帶入社區，考量台灣社區存在無症狀感染者的威脅，呼籲指揮中心此刻應盡速做入境普篩，而不是還在質疑日本的檢驗能力。

【3】燕再重罰2000萬 函送台電董座

台電啟動台中火力發電廠2號燃煤機組引爆中央、地方角力戰！台中市長盧秀燕29日指出，市府是「依法開罰」，因中火違法開機，2部燃煤機組執照已被市府撤銷，且「王子犯罪跟庶民一樣」，不能因是國營事業而有特權。市環保局指出，台電違法重啟2號機，繼日前依《空汙法》開罰200萬元後，經多日蒐證，確認中火投煤併聯發電事證明確，決再依《空汙法》開罰最高金額2000萬元，市府29日也簽准函送台電負責人董事長楊偉甫，近日內將完成相關程序。

【4】伊朗祭逮捕令 川普被列通緝犯

伊朗向美國總統川普發佈逮捕令，並已經請國際刑警組織提出申請，要求國際刑警組織提供幫助。德黑蘭還強調，不管川普是否擔任總統，都將對他進行起訴。根據伊朗法律，最重可判死刑。

【5】北市38.9度高溫 破歷年6月紀錄

熱爆！受到台北盆地地形影響、西南風沉降、太平洋高壓及輻射加熱等因素，昨天台北市測站測到38.9度，創下124年最高溫，氣象局預估，北部地區本周皆有出現36度以上高溫的機會，建議民眾應注意防曬、降溫。

(中時電子報)