其實，陳孝威「掛名」以馬內利總經理長達十年，「許多創業者不願意交棒給第二代，是因為孩子們沒有吃過苦，還自以為學很多，做事的態度沒讓父母放心，才是關鍵。」陳孝威有感而發地說。

「八○年代，當牙醫的爸爸曾公費留美，媽媽去探親後，感受到台美差異，認為小孩要有世界觀，便決定把我們兄弟三人送出國念書，又是跟會又是做直銷。」陳孝威回憶，他和大弟先後飛到美國留學，輪到小弟時，母親實在是心有餘而力不足，「媽媽很擔心小弟的英文『被耽誤』，決定自己開補習班，花了八十萬元，從一間教室、四位學生開始做起。」

陳孝威身為家中長子，媽媽鄧麗珊對他用心良苦。（圖／陳孝威提供）

講到媽媽一九八九年創業的過程，陳孝威很心疼。「以馬內利是第一個引進美國教材，打造全英語環境的補習班，成立第五年及第十年時教材被剽竊，甚至有學生家長就在隔壁，開起低價補習班搶客，但媽媽很堅強，就算遭受失眠及憂鬱症所苦，也沒有被打倒。」

學生們就讀以馬內利，不只能學到美語，還能接觸「真人開箱文」等網路熱潮，激發出多元創造力。（圖／翻攝自以馬內利臉書）

在鄧麗珊堅持下，以馬內利陸續在台北開了五間分校，學生約三百人，直到二○○九年，鄧麗珊才要求陳孝威從美國回台接任總經理。由於當時陳孝威已在美國待了二十年，早就習慣美式「做自己」的處事風格，母子倆磨合初期爭執不斷，簡直像打仗。

（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)