世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天證實，世衛下週將派出一組專家前往中國大陸，調查新冠病毒的起源。

新冠病毒起源引發美中兩國緊張。美國川普總統和蓬佩奧國務卿指控，病毒可能起源大陸一所實驗室，陸方強烈否認。譚德塞今天表示，了解病毒的起源非常、非常重要，世衛下週將派遣一組專家前往大陸進行調查，希望藉此了解病毒的起源。

全球新冠疫情再度飆高，確診數飆破千萬例，死亡也突破50萬例。面對新一波疫情，譚德塞強調，一些國家在階段性經濟和社會重啟後，疫情有捲土重來的跡象。儘管許多國家抗疫取得了一些進展，但在全球範圍內，疫情實際上正在加速蔓延，我們都希望這一切結束，但殘酷現實是，我們離疫情結束還很遠！譚德塞警告，在全球沒有進行更多的合作干預下，新冠疫情最糟的時刻還沒到來。

(中時電子報)