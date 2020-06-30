陳孝威苦笑說，即使返台十多年，母子倆仍在磨合中，「例如我覺得要請人做行銷、業務，但沒有放對位置，雙方最後不歡而散，媽媽就會認為我做了許多無謂的事。」

話雖如此，如今陳孝威已能獨當一面，「以馬內利現在的課綱，就是我參考美國聯邦及德州、加州的課綱，再找出適合的書籍做為教材。從閱讀、科學、健康教育到社會科，與美國當地幼兒園或小學都一樣。」

為了強化上課內容，陳孝威與媽媽鄧麗珊會定期和外籍講師開會討論。（圖／翻攝自以馬內利臉書）

此外，陳孝威特別要求外籍老師的學歷，像是教社會科的老師，一定要是政治系或歷史系畢業，「學生從課本中讀到，人類從漁獵『進步』到農牧，但人類何以『進步』？就需要老師講解。」

本刊記者造訪當天，一位吳姓家長分享女兒就讀以馬內利的心得，大讚授課兼具深度及廣度，還不用死背單字，寫完作業就能吸收，「一學期學費十萬元、暑假另外算，我的女兒從小一上到小三；但後來想省錢，曾讓女兒去其他補習班，但適應不良還是讓她回來。」

以馬內利對教材下足功夫，包含人文、社會及科學等，非常多元。（圖／翻攝自以馬內利臉書）

（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)