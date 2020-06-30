陳孝威十四歲赴美國讀小學，後來考上加州大學生物系，大四時卻自己偷偷轉到政治系。「我很喜歡打籃球，政治就像籃球，不是贏就是輸，是我喜歡的競爭。」

在美國留學時，陳孝威迷上改裝車、加入車隊，甚至玩上大銀幕。「媽媽給我的零用錢不多，只好自己想辦法。」有次為了邀請車商贊助改車，他寫了50份企畫書，跑到拉斯維加斯參加汽車零件展，「很多廠商當著我的面，把企畫書丟進垃圾桶，但我還是一家一家試，最後總算找到一家。」

陳孝威就讀大學時的愛車「Honda Accord V6」，曾登上知名汽車雜誌《Import Tuner》，並與電影《玩命關頭1》男主角馮迪索同框，令他相當自豪。（圖／翻攝自網路）

「我的車在改裝後，登上美國知名汽車雜誌《Import Tuner》，還出借給電影《玩命關頭１》拍攝，有一幕男主角馮迪索就躲在我的車旁邊，讓我超有成就感。」這段玩車經歷，令陳孝威體會到人脈的重要性，他半工半讀，曾擔任南加州環保局的檢察官助理、加州眾議員Ken Calvert的助理等。

大學畢業後，陳孝威先後進入米其林和倍耐力兩大輪胎公司，一度負責八千萬美元的生意，年薪高達約新台幣五百三十萬元。當時陳孝威還抽空念完英語教育及企管碩士。「白天工作忙，晚上還要寫論文，累到身體出問題，撐了三年，還好撐過去了。」

陳孝威的爸爸及弟弟都是牙醫。（圖／陳孝威提供）

本刊記者問陳孝威，大學時明明念政治系，為什麼念碩士要「轉行」？只見他認分地說：「兩個弟弟都承襲父親當牙醫，媽媽的英文補習班，當然是我接了。」原來，陳孝威當年可說已預知未來，真是母子連心。

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(中時電子報)