陳孝威真正接班的三年來，增設了七至十一年級（國一至高二）的班級，讓以馬內利學生橫跨大班、小學、國中到高中，營業額增加約一成，目前年營收上看一億元。「這裡的學生，超過八成日後會出國念書，所以我們定期舉辦『ＩＯＷＡ測驗』（美國評估學習狀況的考試），依測驗進行能力分班，不會為了賺錢，而把學生分到不合適的班級。」

目前大陸福建「漳州分校」是以馬內利唯一的海外據點，「媽媽很有行動力，她先去大陸待半年，耗費四年才成立，現在有八十幾名學生。我也曾經連續半年，每周一至五搭飛機去管理、授課，直到上軌道為止。」陳孝威更在淡江大學兼課，以全美語環境教授管理心理學。

大陸福建省的「以馬內利漳州分校」創辦後，陳孝威曾連續半年，每周搭飛機去授課，目前學生超過80名。（圖／翻攝自以馬內利官網）

未來還想從政嗎？陳孝威搖搖頭說：「當初想從政，是因為想縮小貧富差距，想為台灣社會做點事。現在僅幫忙同黨立委賴士葆出意見，也和立委林奕華推動外籍老師條例的修正，希望能夠放寬教師資格，讓非英語母語國家，但持有專業教師證照的外籍人士，也能來台教英文，讓台灣在全球競爭下能夠更國際化。」

在淡江大學兼課的陳孝威，以全美語環境教授管理心理學。（圖／陳孝威提供）

談到下一步，陳孝威有一籮筐想法，他九月起將在台北師大總部增設幼兒園，還計畫到大陸福建創辦國際學校。「這次疫情也給我很多新想法，未來會推出很特別的線上課程，敬請期待！」

（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)