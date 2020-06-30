「創業者不願交棒給第二代，因為第二代沒有苦過。」四十歲的陳孝威，在美國留學時迷上改裝汽車，還曾玩上大銀幕「玩命關頭1」。三年前參加國民黨台北市中正萬華區議員初選，在街頭拜票站九個月，忍受風吹雨打、被不同黨派支持者當面嘲諷，最後卻以失敗告終；而創辦高檔補習班「以馬內利美語學院」的母親，見他在過程中學會低頭和感恩，才真正交棒。

「風雨無阻，我站在台北西門町的十字路口長達九個月，向往來的人群打招呼，就算疝氣發作、痛到直不起腰，還是得挺直背脊，被罵也要微笑以對。」四十歲的陳孝威，外表像個大男孩，卻是高檔補習班「以馬內利美語學院」（以馬內利）的二代接班人，說話時中英文夾雜的他，開場白竟從一場失敗說起。

為了3年前的國民黨台北市議員初選，陳孝威賣力衝刺9個月，對人生有全新感觸。（圖／翻攝自陳孝威臉書）

二○一七年，陳孝威參加國民黨中正萬華區議員初選，存款一夕歸零，「一直到初選失利，媽媽才真正把以馬內利交給我。」陳孝威緊握著雙手說。

談起兒子的轉變，以馬內利創辦人鄧麗珊表示，陳孝威剛從美國回台灣時，有種自然而然的優越感，「我對兒子（陳孝威）說『員工是公司的寶』，他沒有感覺，還覺得父母給予是理所當然。後來他參加初選，向許多不認識的人低頭求支持，學會感恩，也主動關懷員工，我才真正放手。」

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(中時電子報)