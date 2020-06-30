籃網主力後衛丁維迪(Spencer Dinwiddie)感染了新冠肺炎，現在他不確定能否趕上7月31日重啟的例行賽。丁維迪說他一向很注重防疫，還是不幸中鏢，而且他是有症狀的，包括發燒與胸口緊繃，需要時間療養。

丁維迪告訴美媒《The Athletic》：「過去幾個月我盡力保護自己，遵循所有防疫指示。我回到紐約並通過多次COVID-19檢測，然後參加幾次練球。本來我們球隊打算提早進入奧蘭多，但是訓練營被改回紐約，很不幸我遭到感染。」

紐約州是美國最大疫區，累積41萬人染病、3.1萬人死亡，奧蘭多所在的佛州累積14萬病例、3441人死亡。

籃網厄文(Kyrie Irving)肩傷報銷、杜蘭特(Kevin Durant)決心休到底(曾染病但已痊癒)、威爾森錢德勒(Wilson Chandler)害怕疫情拒絕復賽。現在場均20.6分、6.8助攻的丁維迪又生病，他是籃網第5位染病者。籃網復賽情況不樂觀，他們停賽前排名東區第7。

(中時電子報)