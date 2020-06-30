中印邊境衝突導致兩國關係緊繃，印度政府週一(29日)以國家安全問題為由，禁止了包括TikTok在內的近60種中國大陸行動應用程式。外電報導，此舉是印度和大陸軍隊日前在邊境發生衝突後的報復行動之一。

紐約時報報導，印度電子和信息技術部周一公布的黑名單包括：抖音 (TikTok)、微信 (WeChat)、微博、UC瀏覽器，Shareit和百度地圖等近60款大陸應用程式。聲明指出，由於發現Android和iOS平台上的APP「正在以未經授權的方式竊取用戶的數據，並將其秘密傳輸到印度以外的服務器」，威脅印度國家安全和和公共秩序，因此需要採取這些緊急措施。

紐約時報報導，此舉是中印在邊境衝突後的報復行動之一。報導指出，中印軍隊在發生致命衝突後，印度誓言要進行報復，但在軍事和經濟實力上遠遠落後於大陸，因此印度幾乎沒有選擇餘地。但是，大陸的電信和社群網路公司長期以來一直看重印度的巨大市場及其巨大潛力。印度13億人口中，只有大約50％的人上網。

(中時電子報)