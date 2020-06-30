檢調偵辦潤寅詐貸472億案，查出調查官收賄包庇的案外案！前台北市調查處松山站調查專員郭詩晃，因涉嫌在2016年奉命偵辦潤寅案時，涉嫌透過有富集團總裁洪村騫，收受潤寅負責人王音之500萬元賄賂，事後以潤寅案查無不法，將全案列參，包庇王音之犯罪。台北地檢署昨天指揮調查局北機站搜索10處地點，約談郭、洪12人到案。檢方複訊後，依貪汙罪嫌重大，有勾串之虞，今天凌晨對郭詩晃、有富集團董事長洪村騫、洪的祕書李世仁3人聲押禁見。另郭詩晃的楊姓女密友、洪村騫的謝姓保鑣2人，則獲請回。

郭詩晃(43年次)2013年任職台北市調查處松山站時，因檢調偵辦碩天炒股案時，懷疑他洩密，一度約談他，但他否認洩密，郭員已在今年初退休，卻涉及貪汙收賄、包庇犯罪再遭約談調查。

至於洪村騫是知名建商，曾任彰化同鄉會總會長、行政院政務顧問，黨政人脈良好，他曾在去年牽線讓時任國民黨主席的吳敦義，與鴻海集團創辦人郭台銘會面談話約1個小時，據了解談話內容，與韓國瑜參選總統，及黨內立委的輔選等有關。

檢調發現，調查局早在2016年下半年就懷疑潤寅集團涉嫌超貸，台北市調查處收案後，指派郭員偵辦。當時潤寅集團負責人王音之擔心超貸犯行曝光，遂透過潤寅金主洪村騫聯絡郭員，協調以500萬元賄賂，換取不查辦潤寅案。

2017年，洪男將500萬元轉交給郭員，去年1月郭在調職前，將潤寅案卷證「改列資料參考」(列參)，不予調查。今年1月郭員退休。

之後調查局將潤寅案交給北機站偵辦，由於郭員的放水，導致北機站偵辦初期，王音之及丈夫楊文虎得以利用機會，指示女兒及親友將部分資金轉移至國內或大陸，甚至王音之及楊文虎先行潛逃出境。

檢方追查，郭男於2016年下半年負責偵辦潤寅案，當時潤寅集團負責人楊文虎的妻子王音之，擔心不法詐貸情事曝光，於2017年上半年間，疑透過洪村騫，以500萬元行賄郭男。郭男於2019年1月調職，就在調職前，將潤寅案列為「列參」改列參考資料，檢方不排除，因郭男涉嫌「放水」，楊文虎、王音之夫妻才得以潛逃出國。

北機站經清查後，懷疑郭員涉貪，昨在北檢檢察官林俊廷、陳映蓁指揮下，搜索郭員住處、洪男辦公室等10處，約談郭員、洪男6名涉嫌人，另傳喚6名證人查證。

(中時 )