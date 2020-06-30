大陸強行推動「港版國安法」，美國昨（29）日宣布，即日起開始排除香港特殊地位，停止出口受管制防衛設備至香港，同時限制香港取得敏感受管制高科技產品的管道，美國國務卿蓬佩奧表示，「美國再也無法分辨貨物是輸出至香港還是大陸。」

大陸人大常委會預計今（30）日通過「港版國安法」，路透社報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨日表示，「中國共產黨剝奪香港自由的決定，迫使川普政府重新評估對港政策。」

蓬佩奧表示，自周一開始，美國將停止對香港出口國防設備，同時也將開始採取行動，終止雙重用途科技產品出口至香港。雙重用途科技產品包含民用與軍用。

蓬佩奧發布聲明稿表示，「美國被迫採取行動保護美國國家安全，「我們再也無法分辨受管制設備是輸出至香港還是大陸，我們不能冒險讓這些物品落入解放軍手中，解放軍的主要目的是透過一切必要手段，來維護共產黨的專政。」

美國總統川普上月底宣布，開始啟動撤銷香港特殊貿易待遇的程序，他表示，此舉將全面影響美國與香港之間的協議，包含引渡條約到雙重用途科技產品的出 口限制等。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）周一也表示，即日起停止執行對香港優惠待遇的法規，其中也包含出口許可豁免，羅斯表示，商務部正在評估是否進一步消除對香港的特殊待遇。

2018年，在美國商務部許可豁免之下，美國輸出香港貨物總額高達4.32億美元，其中多數為加密、軟體、科技設備。另根據美國國務院資料，去年，美國共批准價值高達240萬美元管制國防設備及服務出口至香港，當中140萬美元設備已運出。

(中時電子報)