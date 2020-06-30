受新冠肺炎影響，許多勞工受創嚴重，因此勞動部提出最高10萬的勞工紓困貸款，但有網友發文坦承，自己不敵物慾誘惑，而亂花救命錢，領到10萬元後，到現在只剩6千元，引起熱議，浪費國家資源，這是紓困金，不是零用錢。

網友在PTT上發文表示，4月的時候，紓困貸了10萬，人生第一次拿到那麼多錢，想說要謹慎點用，結果卻不敵「物欲」，因此花錢組了新電腦、買了新手機，還買了一大堆有的沒有的手遊，等發現事情不太對勁時，帳戶已經只剩下6000元。

原PO補充說明，他上班的薪水扣掉生活費，一個月最多可存3000元，不知道下一步怎麼做才好？

貼文一出，立刻引起熱議，不少網友無法認同原PO的花錢方式直呼，「這是借款不是零用錢耶？」、「浪費國家資源，是請三小？」、「未來的你會抱怨以前花錢時候的你」、「一堆紓困拿去買股票，笑死」、「想領還申請不到」。

另也有網友表示，你的10萬至少發揮促進消費的作用，剩下的就慢慢還吧！並建議他應該要開始思考存錢、還錢的事情，因為10月之後，每個月要還3000元了，「還不出來會強制執行薪水」。

(中時電子報)