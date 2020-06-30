國民黨立院黨團為抗議總統蔡英文提名陳菊出任監察院長，占領立院議場，藍綠雙方爆發肢體衝突，場面大亂。正當藍綠立委扭打成一團時，民進黨立委賴品妤「仰天吐舌扮鬼臉」表情照片截圖，竟在網路瘋傳，網友看到紛紛都大喊：好可愛啊！

國民黨立院黨團為抗議蔡英文提名陳菊任監察院長，林為洲28日率20名立委突襲占領立法院議場，國民黨主席江啟臣也加入占領行列，以自囚的方式向蔡英文總統及民進黨政府表達最深沉的抗議。

29日一早國民兩黨進行黨團協商，但最終協商破局，國民黨持續占領議場。民進黨也展開反攻，先將國民黨反鎖的議場大門用油壓剪剪斷，之後男綠委衝入現場，雙方爆發激烈衝突。在綠營優勢人數下，藍委一個被一個拉走，江啟臣也被帶到場外，國民黨抗議活動歷時19個小時後被迫結束。

不過，這場衝突中最引人注目的就是賴品妤。只見賴品妤先是進入立院議場後，開心展現戰利品「鐵鍊」。隨後，當同黨立委范雲在直播時，賴品妤開心手舞足蹈。之後民進黨將藍委一個一個抬出場外時，賴品妤還抽空做出仰天吐舌扮鬼臉，笑得非常開心。

賴品妤吐舌瞬間。（摘自國民黨臉書）

而這個表情也被批踢踢網友截圖下來瘋傳。許多網友看到紛紛表示，「太可愛了」、「輕鬆寫意」、「被圈粉了，可愛」、「這表情好會」、「剛剛還比YA勒！整個畫面她超顯目」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)