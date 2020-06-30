國民黨團占領主席台，高嘉瑜也進到議場內。

國民黨立院黨團28日晚間佔領議場，杯葛監察院長陳菊人事案，29日上午民進黨立委攻入立院議場，最後成功奪回主席台，結束國民黨20小時的抗爭。對此，名嘴黃創夏笑說，抗爭急著落幕原因，可能是民進黨立委高嘉瑜說要獻唱，所以藍綠共識快刀斬亂麻。

國民黨占立院議場，後門遭綠委攻破爆發激烈衝突，似乎不敵綠營人數優勢，藍委一個一個被拉離主席台，一陣混亂後結束20小時的抗爭。

議場一片混亂，高嘉瑜在臉書表示要進場唱歌化解衝突，還開歌單《隱形的翅膀》、《三天三夜》、《一剪梅》、《蘭花草》，更自嘲「最強國防武器要出動了」。

對此，黃創夏也在臉書開玩笑說，「聽說立法院抗爭急著落幕原因是：高嘉瑜說要獻唱《三天三夜》…所以藍綠共識，快刀斬亂麻！」

不過在議場內，透過直播畫面可以看到高嘉瑜只是站在一旁「觀戰」。她說，衝突一觸即發，認為自己手無縛雞之力，最強的戰力應該是她的歌聲，但一直都沒有發揮的機會，一直在等待時機，很可惜沒有麥克風，本來是要現場清唱的。

今（30）日上午高嘉瑜在臉書PO出議場外的大聲公照片，寫道「這是為我準備的嗎？」網友紛紛留言表示，「如果可以的話我想聽小幸運，一定很適合高委員，太愛委員甜美的歌聲了」「高立委妳不要這樣子，禍不及鄰居，這個弄下去，方圓五公里靈魂都被妳收割了」「每個巨星都該有專屬的麥克風，這是妳該得的」。

（圖／摘自黃創夏臉書）

（圖／摘自高嘉瑜臉書）

(中時電子報)