國民黨高雄市長參選人李眉蓁29日傍晚宣布競選團隊，已故議長許崑源遺孀林絲娛出任主委，發言人部分，最受矚目的莫過於台南市議員謝龍介，並擔任發言人團召集人。對此，有評論認為，李眉蓁競選團隊團結老中青三代及各山頭勢力最大公約數的能力，李背後有實力堅強的人在操刀。此外，評論也提及，會找謝龍介有兩大理由。

李眉蓁競選團隊中，已故議長許崑源遺孀林絲娛出任主委，黨籍議員均是委員，協助地方組織。榮譽主委則邀請前立法院長王金平出任、副主任委員陸淑美、曾麗燕、莊啟旺。發言人部分，除了曾任國民黨青年團總團長呂謦煒、高市議員陳美雅、邱于軒外，前高市新聞局長鄭照新也入列，謝龍介最後答應出任發言人，並擔任發言人團召集人。據《中評社》報導，名單看得出李父親李榮宗在背後操刀整合地方勢力的實力，連前市長韓國瑜團隊都有兩位年輕局處首長入列。

該評論也提及，會找謝龍介有兩個理由，包括謝龍介跟韓國瑜的關係眾所皆知，加上謝流利的閩南語口條接地氣，且請具全台知名度的謝擔任召集人，其他人不會有太多意見。該評論認為，這場補選在許崑源逝世後出現變化，組織籌建順利，且王金平重新被拱上榮譽主委，背後的農會力量以及許崑源遺孀林絲娛仍擁有很強大的人脈網絡，李眉蓁的爆發力不容小覷。

(中時電子報)