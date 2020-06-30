中衛口罩補貨了！蝦皮超市在今天下午5點限量開賣5種顏色中衛口罩，明天(7/1)蝦皮24h還有口罩接力賽，凌晨0點開始，中衛、摩戴舒、淨新等口罩大廠接力開賣超過20萬片口罩。此外，美廉社也推出領醫療級口罩預購券，用三倍劵可買到1片3元的醫療級口罩。各大通路的販售細節，《中時電子報》為您整理如下。

【網購平台】

●蝦皮超市

今天下午5點開賣中衛口罩，有櫻花粉、薰衣草紫、軍綠、深丹寧與酷黑共5個顏色可選擇，每盒售價300元，每人限購1盒，確切款式依官網為準。

●蝦皮24h

明天(7/1)凌晨0點開跑口罩接力賽，除了有淨新藍綠雙色口罩及限時釋出的中衛彩色口罩，更加碼販售中衛兒童口罩、中衛酷黑3D立體口罩、摩戴舒醫用平面/鑽石立體口罩等商品，共釋出超過20萬片口罩。

【便利超商】

●美廉社

1.領「美廉社振興券」：7/1起，到美廉社消費不限金額，贈送1本「美廉社振興券」，裡面含有一張醫療級口罩預購券。

2.口罩預購：7/15起，拿醫療級口罩預購券以及「振興三倍券」200元面額券預購口罩，即送一張50元折價券，等於花150元買到50片醫療口罩，口罩變成1片3元。僅限有藥商執照門市能預購。

3.口罩取貨：7/20憑取貨小白單到預購門市取貨。

●萊爾富

7月1日起開放預購「丹寧玫瑰粉」口罩，每個號碼限購1盒，7月15日開始取貨，詳細購買資訊請洽各門市。

【藥局藥妝】

●寶雅

各門市陸續開賣「萊潔」的丹寧玫瑰粉口罩，盒裝50入，售價349元，詳細購買資訊依各門市公告為準。

●丁丁藥局

網路商店有販售優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元；實體門市陸續到貨「萊潔」丹寧玫瑰粉口罩，實際開賣時間依各店公告為主。

●大樹藥局

「萊潔」丹寧玫瑰粉口罩陸續到貨，詳情請依各門市公告為主。

【連鎖書店】

●墊腳石

販售台灣製醫療用口罩，盒裝50入，409元。

(中時電子報)