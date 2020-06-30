交通部長林佳龍續20日與旅遊業、22日與導遊及領隊協會座談後，29日再邀集各大旅館業者座談。由於邊境管制尚未解除，為協助旅館業者度過疫情難關，宣布決定推動旅館業紓困3.0，研議將以國際客源為主的旅館業者納入紓困對象。

隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩並穩健控制中，國內防疫措施鬆綁，已帶動花東離島及各大風景區的國旅市場已陸續回溫。然而，國際疫情遲未減緩、甚至有捲土重來跡象，中央流行疫情指揮中心尚未解除邊境管制，使以國際客源為主的都會型飯店營運仍持續低迷。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮日前便直言，都會型國際觀光飯店狀況「跟著航空業走」，跟需求偏向休閒飯店的國旅不同，國旅需求復甦反而掩蓋都會型飯店的經營危機，認為「北市飯店停業恐越來越多」，呼籲「紓困3.0」補助對象應納入國際觀光飯店。

為避免衍生旅館業從業人員被資遣、失業而影響家庭生計等社會問題，林佳龍29日邀集各大旅館業者座談。會中業者代表除肯定觀光局前二波紓困計畫，協助業者度過疫情衝擊外，也擔心國門持續管制，將讓業者營運無以後繼，建議政府應持續紓困補助。

林佳龍對此承諾，將持續照顧原先主要接待國際觀光客的觀光旅館業及旅館業，並指出交通部已向行政院反映，經考量預算及接待國際旅客市場受影響程度，規畫將外籍住客人次達一定比例以上的觀光旅館業及旅館業，納入「紓困3.0」補助對象範疇。

林佳龍表示，自6月啟動「防疫旅遊」、7月主打「安心旅遊」，國旅市場已逐漸復甦，鼓勵旅館業者藉機會進行轉型，以創意行銷推動革新，搭配安心旅遊補助提供各種住宿優惠，帶動住房率提升，在後疫情時代透過政府紓困，配合業者努力創造雙贏。

(時報資訊)