諾基亞宣布獲選為台灣大(3045)5G網路設備獨家供應商，此為期三年的框架合約價值約4億歐元(折合約新台幣132.11億元)，包括5G無線接取網路(5G Radio Access Networks, 5G RAN)、5G核心網(5G Core)與5G IMS等設備，初期採5G非獨立架構(Non-Standalone, NSA)，並從本月開始部署，於三年內演進至5G獨立架構(Standalone,SA)。

透過本次的合作，諾基亞將提供包括AirScale無線接取方案(Nokia AirScale Radio Access) 等5G無線產品，將可協助台灣大提供用戶無與倫比的超低延遲、廣連結與高容量的5G體驗。AirScale無線接取方案是業界首創的商用型端到端5G解決方案，能幫助業者在5G發展初期創造商機。諾基亞也將提供AriScale微型遠端射頻單體(AirScale Micro Remote Radio Head, RRH)解決方案，讓台灣大以最具成本效益的方式兼顧室內、戶外的容量和涵蓋需求。此外，諾基亞也將提供能加速產品上市的數位設計與建置，及優化和技術支援服務。

台灣大將採用諾基亞軟體事業部提供的數個解決方案，涵蓋雲端服務、通信安全及針對網路優化和5G RAN、5G核心網、5G IMS的管理。網路功能及應用將架構於諾基亞CloudBand Infrastructure Software and Application Manager及Network Director雲端統籌管理產品上，並運用EdenNet Self-Organizing Networks與Nokia Performance Manager管理無線網路優化。諾基亞NetAct網路管理系統，和Archive Cloud雲端備份管理系統則分別為網路管理和營運持續性提供支援。

台灣大總經理林之晨表示，本次在5G時代與諾基亞再次強強聯手，在5G順利開台後，雙方將持續超前布署，提供市場最佳涵蓋與上網體驗。更重要的，雙方將聯手推動「超5G策略」，整合包括智慧電商、智慧球場、智慧醫療、智慧製造等在內的多元垂直應用，連結「點、線、面」，建構一個蓬勃的超5G生態系。

諾基亞行動網路總裁Tommi Uitto表示，從2G、3G、4G以來，一直與台灣大維持良好的合作夥伴關係，展望未來，諾基亞將以完整、先進的端到端產品組合、全球布局以及對永續發展的使命與承諾，助力台灣大在5G大展身手，加速推出服務。

(時報資訊)