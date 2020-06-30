全球人壽以權利金總價新台幣97.8億元標得財政部國有財產署主辦的「台北市松山區民生段國泰營區土地設定70年地上權案」，該案取得後將開發為全球人壽自用總部大樓。

國泰營區土地設定70年地上權案位於敦化北路及民權東路交叉口東南側，面積約2,982坪，為近年少見大面積、完整街廓地上權土地，基地共分南北街廓，均為四面臨路方正基地，坐擁面積2,500坪敦北公園。

全球人壽指出，該案具有松山機場國門指標意義，而敦北商圈為台北市金融重鎮，企業總部及金融機構比鄰而居，為台北市重要的金融產業聚落；全球人壽自1994年正式在台灣營運以來，業務通路規模迅速成長，總員工人數已逾3,000人，資產規模已突破兆元水準，今為未來業務發展需要及增加投資收益，將規劃為企業總部A+級辦公大樓，除供自用總部使用外，其餘面積將規劃出租收益，因地理位置優越，預期租金收益佳，將可符合主管機關所定即時利用並有收益認定標準。

(時報資訊)