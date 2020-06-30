雲頂郵輪集團宣布，旗下星夢郵輪將成為全球首間復航的國際郵輪公司，排水量7.5萬噸的「探索夢號」將以基隆為母港，自7月26日起展開「郵輪跳島遊」航線，旅客可選擇4天3夜及3天2夜的航程，預計造訪澎湖、馬祖及金門等特色離島景點。

雲頂郵輪集團母公司雲頂香港主席兼行政總裁丹斯里 林國泰表示，集團早在疫情初期便公布郵輪防控細則，4月配合新加坡政府需求調派麗星郵輪「寶瓶星號」及「雙子星號」2艘郵輪，作為已痊癒移工的臨時海上住所，並藉此進一步優化和完善郵輪防控標準。

林國泰指出，集團亦與全球最大規模的船級社DNV GL合作，星夢郵輪「探索夢號」將成為全球首艘獲CIP-M海事業界感染風險管理及防控認證的郵輪。隨著『探索夢號』即將於台灣復航，星夢郵輪亦將打破業界受疫情影響的停擺期，成為全球首間復航的郵輪公司。

台灣防疫成效有目共睹，並逐步開放旅遊相關限制、公布旅遊補助方案，以刺激經濟復甦。深耕台灣25年的雲頂郵輪集團，由星夢郵輪相應推出「郵輪跳島遊」，由基隆出發前往離島澎湖、馬祖、金門，盼以多元化航線讓旅客安心享受久違的旅遊樂趣、探索離島之美。

雲頂指出，過去數月已制定更全面完善的郵輪防控細則，打造嚴格的防控環節，集團旗下每艘郵輪均配備先進的新風系統，為所有客房及公共空間提供100％室外新鮮空氣，不循環、不交叉。船上醫療中心設有隔離室，部分客房在緊急情況亦可作為隔離空間使用。

為配合台灣防疫規定，「探索夢號」將再次進行徹底清潔及深層次消毒，並全面落實集團的郵輪防控細則，包括船上的持續清潔消毒措施、行前篩查、客房及公共區域、食物衛生、保持休閒娛樂活動的社交距離和船員防護等。

雲頂說明，「探索夢號」船員大多為集團現役工作人員，過去3個月一直於海上接受隔離。在郵輪跳島行程啟航前，全體船員將先在當地飯店接受14天居家檢疫，通過核酸檢驗並確定結果為陰性後，再進行7天船上自主健康管理，共計21天的嚴謹防疫管控。

雲頂郵輪集團總裁朱福明表示，感謝台灣及旅遊業界對星夢郵輪的支持與信任，此次復航有賴各部門對防疫工作的努力不懈和嚴格把關，未來將一如既往支持振興本地旅遊業，進一步帶動台灣各港口及相關業務的經濟發展。

(時報資訊)