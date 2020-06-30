根據台灣證券交易所統計，7月目前有偉聯(9912)等4家上市公司在證交所舉辦法說會，經統計截至目前為止，國內上市公司總計辦理641場法人說明會。

4場時間分別為：7月9日偉聯、7月10日三洋電(1614)、7月14日國票金(2889)及7月28日訊連(5203)

(時報資訊)

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