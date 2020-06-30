《證交所》7月偉聯等4家上市公司在證交所舉辦法說會 08:012020/06/30 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據台灣證券交易所統計，7月目前有偉聯(9912)等4家上市公司在證交所舉辦法說會，經統計截至目前為止，國內上市公司總計辦理641場法人說明會。 4場時間分別為：7月9日偉聯、7月10日三洋電(1614)、7月14日國票金(2889)及7月28日訊連(5203)。 (時報資訊) #偉聯 #三洋電 #國票金 #訊連 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 英政壇掀封殺華為風暴 專家警告：比美禁令、斷供還恐怖 - 財經 中華電5G今開台！8大資費出爐 入門599 吃到飽1399 - 財經 波音認證測試一飛衝天 美股道瓊大漲580點 - 財經 1分鐘讀財經》三倍券7／15開跑 13檔概念股衝 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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