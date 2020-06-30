永豐餘（1907）公告，旗下子公司永道射頻技術（簡稱永道）在歷時超過1年的籌備後，已於29日向上海證交所送件申請上市，預計最快今年底掛牌，屆時將成為永豐餘首家海外掛牌公司、亦為集團第9家上市櫃公司。

永道2004年於江蘇省揚州市設立，但2007年才正式投產運作，永豐餘2010年5月收購納為旗下全資子公司。永道主要業務為無線射頻標籤（RFID）及相關智慧系統的軟硬體設計、研發、製造及售後服務，應用於新零售、交通及票卡管理、物流管理領域等。

因應RFID市場需求持續攀升，永道近10年來持續投資擴產，目前已成為全球最大RFID ODM製造商，市占率達近25％。永豐餘發言人殷國堂表示，永道超過8成交易在中國大陸，因此計畫於當地申請上市，將有助於提升公司知名度、吸引更多當地優秀人才。

永豐餘2018年12月召開臨時董事會，通過永道改制為股份有限公司、並辦理現增引進外部投資人，去年2月股東臨時會通過規畫IPO、並申請在中國大陸掛牌上市案。目前永豐餘對永道仍持股達86.51％，並接受光大證券輔導IPO。

永道為擴充客戶基礎，近2年陸續進軍歐洲及日本市場，調整優化產品銷售結構。據永豐餘年報揭露，永道去年雖受中美貿易戰影響，營收衰退14.34％至18.19億元，但營益率自21.93％提升至23.43％，稅後淨利衰退5.91％至4.09億元，衰退幅度低於營收。

受新冠肺炎疫情影響經濟活動及物流運輸，永道2020年首季自結合併營收3.72億元，季減19.33％、年減6.31％，但稅後淨利0.92億元，雖季減10.44％、但年增達1.22倍。累計1～5月自結合併營收6.43億元，年減9.57％。

永豐餘表示，永道若順利在陸股掛牌上市，永豐餘仍保有控制權，但能增加公司籌資管道，取得更多元在地資金，有效降低集團借款水位，改善集團財務結構、減輕財務費用。同時，亦可顯著提升公司總資產、淨資產規模，為股東追求最大利益。

(時報資訊)