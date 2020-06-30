岱宇(1598)董事會決議通過將發行第二次國內有擔保轉換公司債，發行總額上限為新台幣6.03億元，發行期間3年。

對於今年第2季營運，岱宇指出，目前旗下SOLE、XTERRA以及SPIRIT品牌整體接單以及客戶備貨力道持續上升，可望帶動集團未來營運強勁銷售表現。另一方面，也將繼續結合連網、雲端數據與AI等軟體技術投入以大幅提升產品附加價值，也將持續針對旗下等多項品牌計畫推出新款家用及商用健身器材產品，盼能對營運動能增加新的助挹。

岱宇指出，觀察目前SOLE品牌在美、德銷售業績不錯，XTERRA品牌受惠電商客戶備貨力道強勁，不僅Amazon電商客戶持續追加訂單，目前在手訂單台數已超越去年全年近3萬台水準，而新款健步車產品也打進數家線上通路客戶，後市業績可期。

岱宇表示，在商用健身器材銷售拓展上，旗下SPIRIT品牌新款800系列商用健身器材產品將於第3季初正式上市亮相，提前在第2季積極與全球各經銷通路推廣，隨著歐、美地區逐步解封，有機會帶動歐、美地區實體經銷通路商用健身器材汰換需求，並增添新一波銷售動能。

(時報資訊)