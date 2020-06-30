小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（30日）財經重點。

【1】三倍券7／15開跑 13檔概念股衝

政府力推振興經濟三倍券，7月1日起可預購實體券或進行數位綁定，7月15日起可以開始使用，包括三商（2905）、國賓（2704）等13檔三倍券概念股，法人近五日買超，股價有望蓄勢上攻。

【2】股東會最終場、109家同日舉行 可成、高端疫苗等指標公司壓軸

台股股東會今（30）日最終場，共有109家上市櫃及興櫃公司趕在今日舉行，其中可成（2474）、遠東新（1402）、大同（2371）、高端疫苗（6547）等10家產業指標公司壓軸，29日股價有短線買盤承接支撐股價抗跌走勢，在台股震盪偏弱整理之際，也牽動個股行情。

【3】瑞德西韋 定價每劑390美元

美國吉利德藥廠（Gilead Sciences）周一公開其新冠肺炎治療藥物瑞德西韋（Remdesivir）定價計畫，對美國和其他已開發國家政府，每劑藥要價390美元（約1萬1,500台幣），美國使用商業保險的病患收費則貴33％至520美元。

【4】大家都在搶銀行 李長庚籲鬆綁

大家都在搶銀行，金控業者請金管會快救命。國泰金控總經理李長庚29日指出，發展金融科技與開放銀行資料的趨勢下，大家都在搶銀行（的客戶），但新創、科技大廠搶銀行客戶資料都不受法規限制，金融業卻受法規層層制約，呼籲金管會鬆綁相關法規要求。

【5】搶地上權 正夯

地上權熱再現！全球人壽29日以97.8億元，擊敗出價92.888億元的新光人壽，成功得標國泰營區2,982坪地上權土地，坐上松山區地上權土地「新地王」寶座，未來將開發為集團總部大樓。此外，多年未出手競標的麗寶建設，昨天也砸7.89億元，標下「國揚大南港」土地旁537坪地上權土地，將開發為辦公大樓，插旗東區門戶。

(中時電子報)