「緊抓鐵鍊」死守主席台！綠也讚藍女委「戰力很足」

藍委突擊攻占立院，藍綠相互攻防其中最受矚目的，還有藍綠女將。主席台是藍綠必爭之地，就在藍營壯漢依序被抬走後，立馬換上女將葉毓蘭、李貴敏跟溫玉霞3人死守主席台，像是葉毓蘭把手緊緊扣在鐵鍊上，奮力一搏，李貴敏則是不滿綠營賴品妤從背後襲擊，接連給賴品妤肘擊加反咬，藍營女將表現，讓綠委都說戰力很足。

不滿民進黨立委賴品妤從後方搔癢又搭肩挑釁，藍委李貴敏一個大爆發，轉頭作勢反咬，後方切入環抱，再用力一拖，清場。連手緊緊扣在鐵鍊上的藍委葉毓蘭，也被賴品妤挾身高優勢，差點被騰空，賴品妤不愧經過太陽花歷練，全程宛如拆彈專家，一攻進議場還熟門熟路，先拍照打卡。

但綠委這一進場可不是吃素的，馬文君不滿遭勒喉，回頭向綠委出拳追打，而為了搬離死守至最後的溫玉霞，王美惠、賴惠員左右開弓，如同拔河呼口號連拖帶扯，兩旁還有立委負責架開溫玉霞雙手，逼得溫玉霞最後只剩嘴能反制。

進黨立委鄭運鵬：「我一向很佩服國民黨的委員，尤其女性同仁，包含民進黨團的女性同仁，本來就生理上會吃虧一點，所以她們戰力會更強。」

面對民進黨立委來勢洶洶，藍營下軍令狀戰到底，反倒娘子軍超級拚，戰力、耐力都驚人。

(中時電子報)